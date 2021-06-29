Украина

Украинский центрбек покинул расположение сборной на Евро-2020.

Центральный защитник Динамо Денис Попов покинул расположение сборной Украины после поединка третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 22-летний украинец перенес операцию по удалению миндалин.

Сейчас Денис Попов проходит восстановительный период.

Ожидается, что он присоединится к Динамо на втором сборе вместе с остальными игроками, пребывающими на данный момент в стане сборной Украины.

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