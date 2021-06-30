Форвард Динамо проведет следующий сезон в стане команды Игора Йовичевича.
Назарий Русин, СК-Днепр-1
30 июня 2021, 11:18
Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего киевского Динамо Назария Русина.
22-летний украинец перебрался в новый клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца следующего сезона.
В минувшей кампании Назарий Русин провел всего один матч в УПЛ, после чего зимой перебрался в Легию на правах арендного соглашения.
Дебютировать за первую команду польского клуба украинскому форварду так и не удалось.
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