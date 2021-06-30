Украина

Форвард Динамо проведет следующий сезон в стане команды Игора Йовичевича.

Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего киевского Динамо Назария Русина.

22-летний украинец перебрался в новый клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца следующего сезона.

В минувшей кампании Назарий Русин провел всего один матч в УПЛ, после чего зимой перебрался в Легию на правах арендного соглашения.

Дебютировать за первую команду польского клуба украинскому форварду так и не удалось.

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