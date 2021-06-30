Украина

Футболист не попал в группу футболистов, отправившихся на Евро-2020.

Защитник киевского Динамо Александр Сирота прокомментировал сборы с клубом и высказался о выходе Украины в 1/4 финала Евро-2020.

" У нас идет смешанная работа – мы работаем и с мячами, и выполняем беговые упражнения. Конечно, мы приехали на сбор больше для игр, но тренироваться тоже нужно.

Поле идеальное. Здесь, на границе Франции и Швейцарии, погода супер. Все условия для нас созданы, дело осталось за нами".

"Мы очень болели и переживали за сборную Украины. Ребята просто красавцы, сделали невероятное. Осталось только пожелать здоровья Артему Беседину.

Пообщаться с динамовцами еще не успел, только в группе поздравил ребят с победой", — сказал Сирота.

Ранее стал известен список из 27 футболистов, которые отправились на сбор в Швейцарию.

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