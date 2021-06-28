Украина

В Швейцарии киевляне проведут два подготовительных сбора.

Сегодня, 28 июня, делегация киевского Динамо отправилась на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Утром, киевляне чартерным рейсом из столичного аэропорта Борисполь вылетели в Женеву, неподалеку от которой подопечные Мирчи Луческу будут готовиться к старту нового сезона.

В заявку Динамо на первый зарубежный сбор попало 29 исполнителей, среди которых нашлось место для Дениса Антюха, Андрея Коробенко и Владислава Кулача, который только вчера покинул Ворсклу, после того как стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне.

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун.

Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко.

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх.

Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.

Первый сбор динамовцев продлится с 28 июня по 7 июля, а второй с 10 по 20 июля.

Во время первого сбора киевляне проведут четыре контрольных матча, а соперниками чемпионов Украины будут Базель (1 июля, 20:00), Лозанна (3 июля, 16:00), соперник будет объявлен позже (5 июля) и Люцерн (7 июля, 17:00). Трансляция всех матчей будет доступна на клубном канале Динамо в YouTube.