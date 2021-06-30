Стал известен состав "горняков" на игру.
Лассина Траоре, ФК Шахтер
30 июня 2021, 17:25
В рамках товарищеского матча донецкий Шахтер в Австрии встретится с местным клубом Санкт-Йоханн.
Главный тренер "горняков" объявил состав на товарищескую игру. Все три новичка выйдут в старте.
Шахтер: Пузанков — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик — Траоре.
Запасные: Гриценко, Твардовский, Хочолава, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Шостак, Сикан, Вьюнник.
Матч Шахтер - Санкт-Йоханн состоится 30 июня в 18:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция игры доступна на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.
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