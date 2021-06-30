Украина

Стал известен состав "горняков" на игру.

В рамках товарищеского матча донецкий Шахтер в Австрии встретится с местным клубом Санкт-Йоханн.

Главный тренер "горняков" объявил состав на товарищескую игру. Все три новичка выйдут в старте.

Шахтер: Пузанков — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Мудрик — Траоре.

Запасные: Гриценко, Твардовский, Хочолава, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Сиприано, Очеретько, Бондаренко, Шостак, Сикан, Вьюнник.

Матч Шахтер - Санкт-Йоханн состоится 30 июня в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция игры доступна на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.