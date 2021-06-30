Украина

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия начнется 3 июля в 22:00.

Сборная Украины продолжает свой путь на Евро-2020. В субботу, 3 июля, наша команда в Риме сыграет против сборной Англии, которая на стадии 1/8 финала переиграла команду Германии.

Отметим, что сборные Украины и Англии между собой встречались семь раз. На счету сборной Украины одна победа, две ничьи и четыре поражения. В последний раз команды встречались в отборе на ЧМ-2014. Тогда оба матча закончились вничью — 1:1 в Лондоне и 0:0 в Киеве.

Матч Украина — Англия начнется в 22:00, а победитель сыграет в полуфинале против победителя пары Чехия — Дания.

Украина — Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 21:50

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Горжусь своими ребятами, они отдали все. Посвящаю победу народу Украины, мы играли от души. Надеюсь, итальянские фанаты поддержат нас в Риме. Англия – отличная команда, будет тяжелый матч".

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов:

"Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение "до" и "после" каждого матча! Без исключений! Большой привет профессиональным диванным критикам. P.S. Вот и желание сбылось".

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