Украина

"Горняки" решили все вопросы еще в первом тайме.

В рамках товарищеского матча донецкий шахтер на сборах в Австрии разобрался с местным Санкт-Йоханном (5:0).

Уже в первом тайме в ворота гостей залетело четыре мяча.

Тете открыл счет уже на второй минуте после прострела Корниенко с фланга. На седьмой минуте игры Мудрик после паса Патрика в штрафную перекинул вратаря и удвоил преимущество украинского клуба.

На 10 минуте пришла пора отличаться дебютным голом Лассина Траоре. Форвард воспользовался отличной передачей от Педриньо. Счет 4:0 стал после того, как Траоре отдал голевой пас на Корниенко.

Во втором тайме Шахтер был более скромным с соперником. На 71 минуте Дентиньо сделал счет совсем разгромным после голевой передачи от Сиприано.

Следующий матч дончане сыграют против польского Ракува. Игра состоится четвертого июля в 18:00.

Шахтер - Сенкт-Йоханн 5:0

Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 24, Дентиньо, 71

Шахтер (1 тайм): Пузанков – Корниенко, Марлон, Витао, Додо – Патрик, Майкон – Мудрик, Педриньо, Тете – Траоре.



Шахтер (2 тайм): Гриценко – Сиприано, Хочолава, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Соломон, Танковский, Очеретько – Дентиньо.