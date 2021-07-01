Клуб подписал с игроком предварительный контракт.
Андрей Бацула, ФК Динамо Минск
01 июля 2021, 14:40
Полузащитник минского Динамо Андрей Бацула подписал предварительный контракт с полтавской Ворсклой.
Условия сделки пока неизвестны. Также неизвестно, когда футболист присоединится к полтавчанам.
Напомним, в Украине Бацула выступал за Александрию, Крмень и кропивницкую Зирку. Также с 2018 по 2021 год он играл за бельгийский Кортрейк.
За Ворсклу Бацула также имеет опыт выступлений. Он числился в клубе с 2009 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что Ворскла объявила об уходе лучшего бомбардира УПЛ Владислава Кулача.
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