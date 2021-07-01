Украина

Клуб подписал с игроком предварительный контракт.

Полузащитник минского Динамо Андрей Бацула подписал предварительный контракт с полтавской Ворсклой.

Условия сделки пока неизвестны. Также неизвестно, когда футболист присоединится к полтавчанам.

Напомним, в Украине Бацула выступал за Александрию, Крмень и кропивницкую Зирку. Также с 2018 по 2021 год он играл за бельгийский Кортрейк.

За Ворсклу Бацула также имеет опыт выступлений. Он числился в клубе с 2009 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что Ворскла объявила об уходе лучшего бомбардира УПЛ Владислава Кулача.

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