Украина

Подопечные Виктора Скрипника поиздевались над соперником.

Заря в рамках подготовки к следующему сезону провела контрольный поединок против турецкого Макуспора.

Подопечные Виктора Скрипника отправили в ворота соперника 22 безответных мяча — 10 и 12 в каждом из таймов соответственно.

Более того, за луганчан отличились все до единого полевые футболисты, которые приняли участие в данной встрече — Гладкий, Шахаб, Хомченовский, Цвек, Кабаев, Булеца, Имереков, Жуниньо, Вернидуб, Фаворов, Хлань, Громов, Нагнойный, Кристиан, Руфати, Назарина, Адибеков, Емец, Казаков, Алефриненко (2), Янаков.

Отметим, что со следующего сезона Макуспор будет выступать во втором дивизионе чемпионата Турции.

На Football.ua доступно видео полного матча Зари против турецкого Макуспора.

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