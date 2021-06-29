Украина

Футболист уже включился в тренировочный процесс луганчан.

Заря представила вингера Кристиана, о подписании которого было объявлено несколько дней назад.

Бразилец присоединился к луганскому клубу на сборах в Турции. Контракт с футболистом подписан на 3 года. Сообщается, что игрок уже включился в тренировочный процесс.

Он играет на позиции правого вингера, однако может сыграть слева или выполнить роль оттянутого нападающего.

21-летний Кристиан играет на позиции правого вингера, однако может сыграть слева или выполнить роль оттянутого нападающего. Экс-клубом игрока был Гремио, однако до недавнего времени игрок был арендован Ботафого.

В 28 поединках бразильской Серии Б Кристиан отметился двумя забитыми мячами.

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