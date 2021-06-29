Футболист уже включился в тренировочный процесс луганчан.
Кристиан, ФК Заря
29 июня 2021, 12:49
Заря представила вингера Кристиана, о подписании которого было объявлено несколько дней назад.
Бразилец присоединился к луганскому клубу на сборах в Турции. Контракт с футболистом подписан на 3 года. Сообщается, что игрок уже включился в тренировочный процесс.
Он играет на позиции правого вингера, однако может сыграть слева или выполнить роль оттянутого нападающего.
21-летний Кристиан играет на позиции правого вингера, однако может сыграть слева или выполнить роль оттянутого нападающего. Экс-клубом игрока был Гремио, однако до недавнего времени игрок был арендован Ботафого.
В 28 поединках бразильской Серии Б Кристиан отметился двумя забитыми мячами.
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