Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо Киев сыграло в ничью с Базелем в рамках товарищеского матча на сборах в Швейцарии со счетом 4:4.

Подопечные Мирчи Луческу не один раз выходили вперед в счете в поединке, но так и не смогли отпраздновать победу.

Обзор матча:

Базель — Динамо Киев 4:4

Голы: Касами, 36, Артур, 45 (с пенальти), 60, Маршан, 82 — Артюх, 23, Сирота, 30, Леднев, 49, Коробенко, 66

Динамо (1 тайм) - Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга.

Динамо (2 тайм) - Бойко (Моргун, 76) – Кравченко, Вивчаренко, Шабанов, Сидклей – Андриевский (Коробенко, 62), Гармаш – Цитаишвили, Леднев, Жерсон – Ванат (Кулач, 62)