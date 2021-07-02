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Football.ua рассказывает о первом спарринге киевского Динамо в рамках тренировочного сбора, который проходит в Австрии.

Для одних динамовцев, которые по-прежнему находятся в расположение сборной, футбольный сезон продолжается, а для остальной команды уже успел начаться новый футбольный сезон. Работа кипит полным ходом. Первым соперником динамовцев на тренировочном сборе в Австрии стал швейцарский Базель – непростой соперник, который, как и Динамо, ставил перед собой задачу добиться победы в этом поединке. Этот матч завершился с неожиданным и редким для футбола счетом 4:4.

В первом тайме динамовцы вышли в таком составе.

Еще в первой половине на 35-й минуте матча Владислава Супрягу заменил Владислав Ванат.

Из интересного в первом тайме отмечаем настырность и желание Дениса Антюха, который старался показать себя с лучшей стороны тренерскому штабу Динамо. Он много открывался, много возвращался назад, много брал игру на себя. Забил первый гол в матче, филигранно обработав навесную передачу от Супряги, вторым касанием Денис отправил мяч в ворота от дальней штанги. Это же запредельное желание стало причиной заработанного пенальти в ворота Динамо на последних минутах первого тайма.

Хорошо у Динамо работал центр поля – Шепелев, Андриевский и Буяльский. Они находили хорошие варианты для выхода из обороны и неплохие комбинации придумывали в завершающей трети поля. Видно, что эти игроки вместе играют уже достаточно давно, хотя также видно было, что физических кондиций пока еще не хватает.

Также отдельно хотелось бы выделить Владислава Дубинчака. Это уже не был "зеленый" парень из динамовской академии, как на противоположном фланге Скорко. Дубинчак действовал уверенно, много помогал в атаке на фланге и был действительно одним из лучших на поле в первом тайме. Прошлый сезон в составе Днепра-1 точно пошел на пользу этому футболисту.

Во втором тайме состав сильно видоизменился, на поле остались только Денис Бойко и Александр Андриевский.

А еще во втором тайме вместо Бойко вышел Моргун, а на острие атаки появился третий нападающий с именем Владислав – Кулач. Андриевского сменил Коробенко.

Первый тайм закончился 2:2, второй тайм ровно с таким же счетом. Бодрый старт тайма был от Богдана Леднева, который также видимо замотивирован в текущем сезоне отыгрывать куда более весомую роль в команде Мирчи Луческу. Именно он и забил третий гол Динамо и вновь вывел свою команду вперед.

Понравился и Андрей Коробенко, который поменял на 62-й минуте матча Александра Андриевского. Свою первую возможность нанести удар издали Андрей конвертировал в потрясающий по красоте гол в верхний угол ворот. И если кто-то думает, что Коробенко – это футболист из академии Динамо, которого взяли на австрийский сбор для количества, то это не так. Андрею уже 24 года. Прошлый сезон он провел в составе Ингульца, где отыграл 4 матча, в позапрошлом сезоне Коробенко играл за Рух в Первой лиге. Сейчас же этот футболист находится в Динамо на просмотре, как и Антюх, как и Кулач. Для многих кажется очень странным и подозрительным появление игрока с таким послужным списком в Динамо, но есть тому одно веское объяснение. Андрей Коробенко – это воспитанник донецкого Шахтера, который еще в 2015-м году успел дебютировать за первую команду "горняков", которую тогда как раз тренировал Мирча Луческу. А потому появление этого игрока в Динамо – ни что иное как инициатива главного тренера, который знаком с его сильными качествами.

Делать какие-то выводы касательно каких-то тактических моментов пока еще слишком рано. Продолжаем следить за Динамо на сборах в Австрии.

Сергей Горбаченко, Football.ua