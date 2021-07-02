Украина

Премьер-лига определила лучших по итогам минувшей кампании.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте обнародовала имена лауреатов в пяти традиционных категориях по итогам сезона-2020/21 в чемпионате Украины.

Победители номинаций определялись в голосовании среди представителей всех клубов УПЛ. Таким образом, имеем следующую картину...

Лучший футболист сезона

Победитель: Виталий Буяльский (Динамо Киев)

Также рассматривались: Владислав Кулач (Ворскла Полтава), Сергей Сидорчук (Динамо Киев), Виктор Цыганков (Динамо Киев), Владлен Юрченко (Заря Луганск), Виталий Миколенко (Динамо Киев), Владислав Кочергин (Заря Луганск), Илья Забарный (Динамо Киев), Додо (Шахтер Донецк), Андрей Тотовицкий (Десна Чернигов).

Лучший голкипер сезона

Победители: Георгий Бущан (Динамо Киев) и Анатолий Трубин (Шахтер Донецк)

Оба вратаря набрали одинаковое количество голосов (24). Ввиду этого впервые в истории в одной номинации победило сразу два футболиста.

Также рассматривались: Никола Василь (Заря Луганск), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Евгений Волынец (Колос Коваливка), Валерий Юрчук (Днепр-1).

Лучший молодой футболист сезона

Победитель: Илья Забарный (Динамо Киев)

Также рассматривались: Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Артем Бондаренко (Мариуполь), Олег Очеретько (Мариуполь), Аллахьяр (Заря Луганск), Ефим Конопля (Десна Чернигов), Виталий Миколенко (Динамо Киев), Михаил Мудрик (Десна + Шахтер), Остап Притула (Рух Львов).

Лучший тренер сезона

Победитель: Мирча Луческу (Динамо Киев)

Также рассматривались: Виктор Скрипник (Заря Луганск), Игор Йовичевич (Днепр-1), Юрий Максимов (Ворскла), Анатолий Бессмертный (ПФК Львов), Луиш Каштру (Шахтер Донецк) , Сергей Лавриненко (Ингулец), Руслан Костышин (Колос Коваливка), Александр Рябоконь (Десна Чернигов).

Лучший арбитр сезона

Победитель: Екатерина Монзуль (Харьков)

Также рассматривались: Сергей Бойко (Киевская область), Евгений Арановский (Киев).

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