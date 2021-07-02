Львовяне оказались сильнее новичка УПЛ.
ФК Львов
02 июля 2021, 21:15
В контрольном матче в рамках подготовке к УПЛ ровенский Верес сыграл против ПФК Львов.
Счет в матче открыд ренан Оливейра из Львова. Равновесие удалось установить Роберту Гегедошу.
Однако решающий мяч оказался от львовян. Поединок завершился со счетом 2:1.
Львов - Верес 2:1
Голы: Ренан, ? — Гегедош
Верес (1 тайм): Когут — Мирошник, Гончаренко, Солдат, Немчанинов, Панасенко, Кучеров, Г.Пасич, Є.Пасич, Сергийчук, Гегедош.
Верес (2 тайм): Бабийчук - Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов (Данилюк, 66), Петько, Полюлях (Кльоц, 75), Г.Пасич, Є.Пасич (Тимофеенко, 75), М.Шестаков, Сергийчук (Гайдучик, 75).