В контрольном матче в рамках подготовке к УПЛ ровенский Верес сыграл против ПФК Львов.

Счет в матче открыд ренан Оливейра из Львова. Равновесие удалось установить Роберту Гегедошу.

Однако решающий мяч оказался от львовян. Поединок завершился со счетом 2:1.

Львов - Верес 2:1

Голы: Ренан, ? — Гегедош

Верес (1 тайм): Когут — Мирошник, Гончаренко, Солдат, Немчанинов, Панасенко, Кучеров, Г.Пасич, Є.Пасич, Сергийчук, Гегедош.

Верес (2 тайм): Бабийчук - Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов (Данилюк, 66), Петько, Полюлях (Кльоц, 75), Г.Пасич, Є.Пасич (Тимофеенко, 75), М.Шестаков, Сергийчук (Гайдучик, 75).