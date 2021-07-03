Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию товарищеского матча украинских клубов.
Игроки Ворсклы, ФК Ворскла Полтава
03 июля 2021, 16:30
Полтавская Ворскла проведет свое первую выездную игру товарищеского характера на предсезонном сборе. Соперником подопечных Юрия Максимова станет закарпатский Ужгород, который следующий сезон проведет в Первой лиге Украины.
Поединок состоится сегодня, 3 июля, в 16:30 по киевскому времени. Следить за его событиями вы сможете в прямой онлайн-трансляции на нашем сайте.
Видео онлайн-трансляция матча Ворскла — Ужгород:
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