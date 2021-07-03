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Бразилец поделился эмоциями от работы при новом главном тренере.

Левый защитник донецкого Шахтера Исмаили высказался о тренировочном процессе при новом наставнике команды Роберто Де Дзерби, который сменил Луиша Каштру в конце мая этого года.

"Понятно, что сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы говорили на португальском языке, но итальянский я также понимаю. Мы и сейчас общаемся, а через некоторое время, думаю, будем понимать все на 100 процентов. Теперь у нас немного другая работа, много тактического направления. К сожалению, я не так долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все хотят проявить себя наилучшим образом в этом году".

"Я возвращался из отпуска с большим энтузиазмом, думал, что уже приступлю к тренировкам после продолжительной паузы. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, на следующей неделе смогу приблизиться к команде и быть вместе с ребятами".

"Познакомился ли с новичками? Да, конечно же, мы уже пообщались. Больше с Марлоном и Педриньо, потому что мы говорим на одном языке. Вижу, что они хорошие игроки и помогут команде. Они интегрируются и будут частью коллектива", — приводит слова Исмаили официальный сайт Шахтера.

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