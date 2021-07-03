Украина

Завершился второй товарищеский матч столичного клуба на тренировочном сборе.

Динамо Киев продолжает подготовку к новому сезону украинской Премьер-лиги путем проведения контрольных поединков.

Вторым соперником подопечных Мирчи Луческу на тренировочном сборе стала швейцарская Лозанна.

По итогам двух таймов командам не удалось выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

За Динамо голом отметился Жерсон Родригес, который реализовал пенальти на первых минутах первого тайма, тогда как за Лозанну забил Жоэль Сержинью в начале второй половины встречи.

Динамо Киев — Лозанна 1:1

Голы: Жерсон Родригес, 8 — Сержинью, 48

Динамо Киев (1-й тайм): Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригес, Антюх, Супряга