Украина

Полтавчане провели первый спарринг в межсезонье.

В рамках товарищеского матча полтавская Ворскла встретилась с новичком Первой лиги ФК Ужгород.

Полтавский клуб продолжает подготовку к началу предстоящего сезона УПЛ и Лиге Конференций.

В первом тайме Ворскла и Ужгород обменялись голами — 1:1. Однако самое интересное началось во второй половине встречи.

На 55 минуте полтавчане вышли вперед , но на 59 команда из Закарпатья сумела реализовать пенальти — 2:2.

Но это был не конец матча. В середине второго тайма ужгородцы вышли вперед после образцовой контратаки.

Ужгород - Ворскла 3:2

Этот матч стал первым для Ворсклы на тренировочных сборах. Шестого июля команда Юрия Максимова сыграет против львовских Карпат.