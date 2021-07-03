Украина

Команда Остапа Маркевича обыграла соперника.

В рамках спарринга на тренировочных сборах в Турции Мариуполь сыграл против сербского Пролетера.

Дебют встречи был за сербской командой, чей тренировочный сбор уже близится к завершению. Однако "азовцы" после провели матч под свою диктовку.

Поединок завершился с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче на свой счет записал Горбунов.

Мариуполь — Пролетер 1:0

Гол: Горбунов, 19 (1:0).

Мариуполь: Кудрик (Турбаевский, 31), Стасюк, Кошкош (Драмбаев, 31), Чоботенко, Меличенко, Чех, Петерман, Хромей (Плакса, 31), Топалов, Горбунов, Кащук (Хромей, 42)

Пролетер: Дражевич, Янкович, Марьянович, Йокович, Голубович, Миладинович, Михайлович, Томович, Йованович, Миленкович, Калудьерович