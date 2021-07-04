Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Игроки Ворсклы, фото ФК Ворскла Полтава
04 июля 2021, 18:57
Полтавская Ворскла провела свою первую выездную игру товарищеского характера на предсезонном сборе.
Соперником подопечных Юрия Максимова стал закарпатский Ужгород, который следующий сезон проведет в Первой лиге Украины.
Команды продемонстрировали результативный футбол, а победителем из голевой перестрелки вышли футболисты Ужгорода (3:2).
Видео голов и обзор матча:
Ворскла — Ужгород 2:3
Голы: Пешич, 7, Кравчук, 55 — Пуканич, 44, Ряшко, 61, ?
Ворскла (1 тайм): Ткаченко, Крупский, Палюк, Хрипчук, Челяден, ИНП, Черниш, Прус, Нестеренко, Луизао, Пешич
Ворскла (2 тайм): Ризнык, Чеснаков, Яворский, Тамм, Якубу, Скляр, Пуцлин, Кане, Пердута, Степанюк, Кравчук