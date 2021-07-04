"Горняки" потерпели поражение в товарищеской игре.
Игроки Шахтера, фото Шахтер
04 июля 2021, 19:57
Шахтер в рамках контрольного поединка в Австрии встречался с представителем чемпионата Польши — Ракувом.
"Горняки" пропустили уже на 14 минуте встречи от Куна, а в середине второй половины игры соперник удвоил преимущество — Лопес реализовал пенальти.
Манор Соломон смог отквитать один мяч ближе к концу встречи, но от поражения это не спасло.
Шахтер — Ракув 1:2
Голы: Соломон, 81 — Кун, 14, Лопес, 72
Шахтер (стартовый состав): Шевченко — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Тете, Педриньо, Мудрик — Траоре
Шахтер (после 64 минуты): Шевченко — Конопля, Мампасси, Витао, Сиприано — Бондаренко, Маркос, Танковский, Очеретько, Соломон — Дентиньо
Предупреждения: Траоре — Невулис, Арак