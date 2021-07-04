Украина

"Горняки" потерпели поражение в товарищеской игре.

Шахтер в рамках контрольного поединка в Австрии встречался с представителем чемпионата Польши — Ракувом.

"Горняки" пропустили уже на 14 минуте встречи от Куна, а в середине второй половины игры соперник удвоил преимущество — Лопес реализовал пенальти.

Манор Соломон смог отквитать один мяч ближе к концу встречи, но от поражения это не спасло.

Шахтер — Ракув 1:2

Голы: Соломон, 81 — Кун, 14, Лопес, 72

Шахтер (стартовый состав): Шевченко — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Тете, Педриньо, Мудрик — Траоре

Шахтер (после 64 минуты): Шевченко — Конопля, Мампасси, Витао, Сиприано — Бондаренко, Маркос, Танковский, Очеретько, Соломон — Дентиньо

Предупреждения: Траоре — Невулис, Арак