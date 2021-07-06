Украина

Грузинский защитник выступал в клубе в течение четырех лет.

Согласно сообщению на официальном сайте донецкого Шахтера, клуб завершил сотрудничество с грузинским центральным защитником Давидом Хочолавой, который теперь будет выступать в составе датского Копенгагена.

28-летний футболист перешел в стан "горняков" из одесского Черноморца летом 2017-го года, после чего провел 83 матча, забив при этом три гола.

На его счету три завоеванных вместе с командой титула чемпиона Украины (2018, 2019, 2020), а также две победы в Кубке Украины (2018, 2019) и Суперкубке Украины (2017).

Примечательно, что в конце декабря прошлого года футболист продлил контракт с Шахтером до 2025-го года, что должно было увеличить сумму его отступных, в то время как портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.