Украина

Завершились товарищеские поединки двух клубов УПЛ.

Ворскла провела очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги. Соперником подопечных Юрия Максимова стали Карпаты.

Футболисты полтавского клуба не испытали проблем с оппонентом и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Ворскла - Карпаты 4:0

Голы: Чеснаков, 6, Кравчук, 12, 70, Степанюк, 25

Ворскла: Ризнык (Ткаченко, 46), Якубу, Чеснаков, Яворский, Пердута (Тамм, 46), Скляр (Пешич, 83), Челядин, Кане, Пешич (Луизао, 46), Степанюк, Кравчук

Кроме того, Ингулец провел свою первую товарищескую игру в рамках предсезонного сбора в Болгарии, встретившись с ЦСКА 1948 из Софии.

По итогам двух таймов командам не удалось выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:1.

Ингулец — ЦСКА 1948 София 1:1

Голы: Бартулович, 33 — Йосков, 24