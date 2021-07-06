Завершились товарищеские поединки двух клубов УПЛ.
Ворскла - Карпаты, фото ФК Ворскла Полтава
06 июля 2021, 20:29
Ворскла провела очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги. Соперником подопечных Юрия Максимова стали Карпаты.
Футболисты полтавского клуба не испытали проблем с оппонентом и одержали разгромную победу со счетом 4:0.
Ворскла - Карпаты 4:0
Голы: Чеснаков, 6, Кравчук, 12, 70, Степанюк, 25
Ворскла: Ризнык (Ткаченко, 46), Якубу, Чеснаков, Яворский, Пердута (Тамм, 46), Скляр (Пешич, 83), Челядин, Кане, Пешич (Луизао, 46), Степанюк, Кравчук
Кроме того, Ингулец провел свою первую товарищескую игру в рамках предсезонного сбора в Болгарии, встретившись с ЦСКА 1948 из Софии.
По итогам двух таймов командам не удалось выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:1.
Ингулец — ЦСКА 1948 София 1:1
Голы: Бартулович, 33 — Йосков, 24