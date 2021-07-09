Украина

23-летний вингер продолжит карьеру в киевском клубе

Динамо Киев на своем официальном сайте объявило о подписании флангового нападающего Дениса Антюха, который ранее защищал цвета коваливского Колоса с 2018 года.

23-летний украинец в конце июня отправился на просмотр в столичный клуб, где по ходу текущего предсезонного сбора сумел убедить тренерский штаб Мирчи Луческу в необходимости своего полноценного трансфера.

Соглашение Динамо с Антюхом рассчитано на следующие четыре сезона.

В минувшей кампании украинский вингер провел за Колос 27 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 2 голами и 2 результативными передачами.