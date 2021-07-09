Украина

"Горняки" решили не рисковать здоровьем бразильского центрбека.

Травма Габриэля Магальяйнса из лондонского Арсенала вынудила тренера олимпийской сборной Бразилии Андре Жардина искать другие варианты на позицию центрального защитника в преддверии Олимпийских игр-2020 в Токио.

Вызов в команду в итоге получил Рикардо Граса из Васко да Гамы, однако, как сообщает Plantao Enfoco, изначально он не являлся первым выбором тренерского штаба на вызов в олимпийскую сборную.

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола также рассматривала кандидатуру центрального защитника донецкого Шахтера Витао, однако во время переговоров "горняки" приняли решение не отпускать своего футболиста на международные матчи по ряду причин (плотный график и риск заразиться коронавирусом).

Стоит отметить, что Олимпийские игры не проходят под эгидой ФИФА, поэтому футбольные клубы не обязаны отправлять своих игроков на матчи соревнований подобного рода.