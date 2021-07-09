Украина

В чемпионате Италии вскоре может стать на одного украинца больше.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга близок к тому, чтобы перебраться в итальянскую Серию А уже этим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, Дженоа близок к подписанию 21-летнего украинца на постоянной основе.

Итальянский клуб уже согласовал с футболистом контракт до 2026 года, тогда как с Динамо осталось уладить последние детали, чтобы завершить процедуру трансфера.

Ожидается, что переход Владислава Супряги обойдется Дженоа в 9 миллионов евро. В прошлом сезоне украинский форвард провел 31 неполный матч за Динамо во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 5 ассистов.