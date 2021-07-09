Украина

Харьковская команда подписала 25-летнего полузащитника.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Фабио Алешандре Фрейтаса де Алмейды, или просто Фабиньо.

В летнее трансферное окно 25-летний бразилец стал шестым новичком харьковского клуба, который проведет следующий сезон в УПЛ.

Сроки и финансовые условия его контракта не уточняются. Выступать за Металлист 1925 Фабиньо будет под 70-м номером.

На взрослом уровне Фабиньо выступал за Торреенсе (Португалия), Васко да Гаму (Бразилия), Пиналновенсе (Португалия) и Терезополис (Бразилия), а его последним клуб был Вентспилс из Латвии.

Был у бразильского полузащитника и опыт выступлений в Украине. В 2019 году он провел 2 матча в Первой лиге за Металлист 1925, после чего присоединился к донецкому Олимпику, где сыграл в УПЛ 13 поединков.