Украина

Два клуба УПЛ провели очную встречу товарищеского характера.

Днепр-1 провел весьма насыщенный игровой день, проведя два спарринга в рамках подготовки к новому сезону. После утреннего поражения от Никополя подопечные Игора Йовичевича сошлись в Полтаве в противостоянии с другим представителем УПЛ — коваливским Колосом.

За два тайма командам не удалось вскрыть оборону друг друга, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Провести матч на ноль должно быть особенно приятно для двух новоиспеченных голкиперов Днепра-1, Евгения Паста и Валентина Кожукару, для которых поединок против Колоса стал дебютным за новый клуб.

Днепр-1 – Колос 0:0

Днепр-1: Паст (Кожукару 46), Сваток, Логинов, Адамюк, Назаренко, Джурасек, Игнатенко, Лучкевич, Когут, Ярмолюк, Русин

Колос: Волынец (Фесюн 46), Золотов (Ставничий 72), Новак (Ром 72), Павловец, Черноморец (Волынец 72), Милько (Нгамба 72), Богданов (Задоя 72), Ильин (Данфа 72), Чурко (Сорокин 72), Костышин (Салабай 72), Сичинава (Нуриев 56)