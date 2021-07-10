Украина

"Горняки" получат трехдневный отдых, после которого вновь приступят к тренировочному процессу.

Первый тренировочный сбор донецкого Шахтера, который проходил в Австрии в рамках подготовки к новому сезону, подошел к своему завершению.

Как сообщает официальный сайт "горняков", подопечные Роберто Де Дзерби сегодня, 10 июля, вернулись в Украину, вылетев из Зальцбурга после обеда и приземлившись в Киеве спустя два с половиной часа в небе.

На следующие три дня футболистам Шахтера предоставили отдых для восстановления физических кондиций. После этого команда соберется на тренировочной базе в Святошино, где продолжит готовиться к старту предстоящего сезона.

Напомним, во время тренировочного сбора в Австрии игроки донецкого Шахтера провели ряд спаррингов, в которых они разгромили австрийский Санкт-Йохан (5:0), уступили польскому Ракуву (1:2), одержали победу над немецким Тюргюджю (2:1) и разошлись безголевым миром с немецким Шальке (0:0).