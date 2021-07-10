Украина

Наставник Днепра-1 доволен самоотдачей своих подопечных в товарищеских матчах тренировочного сбора.

Днепр-1 провел весьма насыщенный игровой день, проведя два спарринга в рамках подготовки к новому сезону. Уступив Никополю в утреннем спарринге, уже вечером днепровский клуб расписал нулевую ничью с коваливским Колосом.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич оценил игру своих подопечных в противостоянии товарищеского характера с другим представителем УПЛ.

"Хотели, чтобы сегодня все прошло более спокойно, но традиция напряженных боевых матчей продолжается. Думаю, что игра понравилась и зрителям, и нам самим в первую очередь бойцовскими качествами и тактической грамотностью. Схема на схему, и, думаю, получился почти чемпионский матч. Имею в виду, что, как и в чемпионате, наблюдалась интенсивность. Впервые позволили игрокам сыграть 90 минут. Соперник делал замены, а мы терпели до конца".

"Мы имели хорошие моменты. Игроки Колоса же, возможно, больше контролировали мяч, особенно в первой зоне, переводили мяч с фланга на фланг, искали глубину, но моменты были опаснее у нас. Могу поздравить команду за продемонстрированную игру. Конечно, есть моменты, над которыми нам нужно работать, но в плане состояния, желания и самоотдачи пацаны "наелись" предостаточно".

"Да, впервые сыграли 90 минут. На сборах после 65-й минуты время идет бесконечно, но ты должен терпеть и показывать характер. В таких стрессовых условиях на фоне усталости нужно быть точным, сохранять концентрацию и свежую голову, принимать правильные решения. Тем и отличаются футболисты от футболеров: они доминируют во времени и пространстве. На таких я хочу рассчитывать. Когда появляется стрессовая ситуация, надо уметь себя контролировать и оставаться конкурентоспособным".

"Сегодня ребята показали, что могут играть против команды, участвующей в еврокубках. Хотим мы или нет, а Колос является еврокомандою, и мы их приветствуем и желаем всего наилучшего в европейской арене. Мы также стремимся туда попасть и сегодня показали, что находимся где-то рядом с ними, на правильном пути. Трансферное окно еще открыто, поэтому нужно усилить несколько позиций. Пока имеем в своем распоряжении тех, кто играл, и еще несколько футболистов. Нас мало, но мы — бойцюганы. Это чистая правда", — приводит слова Йовичевича официальный сайт Днепра-1.