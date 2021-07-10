Украина

Утренний перелет киевлян из Украины в Швейцарию мог повлиять на результат, если бы не новоиспеченный форвард "бело-синих".

Динамо Киев начало свой второй тренировочный сбор в Швейцарии поединком против местного Серветта, который в прошлом футбольном году стал "бронзовым" призером своей страны.

Подопечные Мирчи Луческу вылетели в Женеву из аэропорта Борисполь 10 июля в 09:30 по киевскому времени, но, тем не менее, уже вечером они приступили к работе и сыграли товарищеский матч.

Очевидно, что ожидать от уставших после перелета футболистов Динамо качественной игры было бы весьма опрометчиво. Все близилось к минимальной победе Серветта, пока вышедший на замену новичок киевлян Илья Шкурин не вернул равновесие в счете на 85-й минуте и не спас для своей команды ничейный результат.

Нельзя не отметить, что для форварда из Беларуси этот поединок стал первым в футболке киевского Динамо. Ему потребовалось всего 10 минут на поле, чтобы скрасить свой дебют результативным действием.

Динамо – Серветт 1:1

Голы: Шкурин, 85 — Имери, 13

Динамо: Бойко – Кендзера, Бражко (Дубинчак 46), Сирота (Шабанов 75), Сидклей (Тымчик 46) – Андриевский (Коробенко 78), Шепелев (Гармаш 46), Буяльский (Шкурин 75) – Родригеш (де Пена 46), Антюх (Леднев 66) – Супряга (Кулач 66).

Серветт: Фрик – Клиши, Руилье, Диалло, Сотье – Коньят, Имери, Вальс – Коне, Сассо, Кие