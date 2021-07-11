Украинский вингер будет выступать за полтавчан следующие полтора года.
Владислав Вакула, ФК Ворскла Полтава
11 июля 2021, 17:20
Ворскла официально объявила о подписании крайнего полузащитника донецкого Шахтера Владислава Вакулы.
22-летний украинец перешел в полтавский клуб на правах арендного соглашения, которое рассчитано на полтора года.
В прошлом сезоне Владислав Вакула принял участие всего в двух матчах украинской Премьер-лиги (85 минут в общем), в которых заработал одно предупреждение.
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