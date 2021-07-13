Украина

Итальянский наставник прокомментировал свои первые шаги в Шахтере

Роберто Де Дзерби продолжает осваиваться в качестве главного тренера донецкого Шахтера, и готовится ко второму этапу предсезонных сборов вместе со своей новой командой.

При этом, итальянский специалист своей работой в Украине вызывает достаточно сильный интерес у итальянской прессы, которая не упустила очередную возможность пообщаться с главным тренером "горняков" о его первых шагах в новом клубе.

"Мы уже завершили первый этап сборов, так как скоро старт чемпионата — 24 июля. Через два дня начнем готовиться непосредственно к первому туру. Затем, начнем думать о квалификации к Лиге чемпионов УЕФА, где нам надо пройти два раунда, а в сентябре будем держать в голове матч за Суперкубок Украины против Динамо. Мы сразу хотим начать сезон с побед, так как это должно помочь нам в дальнейшем".

Де Дзерби рассказал и о моменте расставания с Сассуоло: "Я уехал из Италии, так как неохотно был вынужден считать свое путешествие в Сассуоло завершенным. Если бы это было не так, я бы никогда не покинул этот клуб. Мне там нравилось.

Как только я понял, что достиг определенного потолка, Шахтер сразу попал в мое поле зрение. Стал клубом, который был ближе всех остальных к моим идеалам. При этом, возможность попробовать себя в Лиге чемпионов УЕФА было важным и приятным бонусом".

Также, итальянский специалист оценил выступление своей национальной команды на минувшем чемпионате Европы-2020, на котором "Скуадра Адзурра" сумела одержать победу:

"Это была чудесная сборная Италии, которая всех порадовала не только результатом, но и тем, каким образом он был достигнут. Быть итальянцем на футбольном уровне всегда было гордостью, потому что, несмотря на наши сильные и слабые стороны, мы всегда были на передовых позициях в мире.

Вот только раньше у нас было меньше поводов для радости, но такая победа, особенно — после неудачи в квалификации на чемпионат мира, была жизненно необходима.

Это большой успех для всех. Эти результаты стали итогом кропотливой работы тренерского штаба. Правда в данной ситуации выглядит достаточно просто — Манчини был очень хорош. Перед стартом турнира я сказал, что, независимо от результата, за игрой нашей сборной приятно смотреть. Но тренер сумел привить команде еще и психологию победителей".

Напомним, что ранее стало известно о том, что донецкий Шахтер старался приобрести защитника миланского Интера, но получил от "змей" отказ.