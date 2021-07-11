Украина

Лоренцо Пирола мог перебраться в Украину.

Защитник миланского Интера Лоренцо Пирола мог продолжить свою карьеру в Украине, но итальянский клуб его не отпустил. Об этом сообщает TuttoMonza.

По информации источника, в услугах 19-летнего итальянца были заинтересованы Сассуоло и Шахтер, предложившие за футболиста 4 и 6 миллионов евро соответственно. Однако руководство "нерадзурри" ответили отказом на оба предложения.

Также отмечается, что в настоящее время новый наставник клуба Симоне Индзаги хочет просмотреть игрока во время предсезонной подготовки, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе в Милане.

Действующий контракт Пиролы с Интером рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне Пирола выступал за Монцу в Серии В, где провел 16 поединков и получил одну красную карточку.

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