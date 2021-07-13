Украина

Нападающий дончан подвел итог первой части летних сборов.

Донецкий Шахтер, в условиях фактического отсутствия в большую часть времени представителей национальной сборной Украины, проводит первую часть летнего тренировочного сбора в Австрии, по завершении которого отбыл в Украину, где игроки получили несколько дней паузы.

Нападающий "горняков" Дентиньо, которому удавалось отличаться забитыми мячами в контрольных поединках команды, поделился своими впечатлениями от первого опыта работы под руководством Роберто Де Дзерби.

"Наш стиль игры немного отличается, по сравнению с прошлым наставником. Мы очень рады тому, что появились определенные новшества. Тренировки достаточно интенсивные, подход тренера также отличается. Луиш Каштру был более спокойным.

Новый тренер намного более интенсивен, говорит много в течение игры, подсказывает, поэтому тренировки получались очень высокого качества, очень сильные. Наша команда хорошо подготовилась к сезону.

При этом, я думаю, что игроки хорошо себя чувствуют, несмотря на нагрузки. Нам это нравится. Мы немного устали — это нормально. Сейчас немного отдохнем головой и телом, но уже с настроем на сезон, титулы — все, что Шахтер заслуживает.

Я думаю, что на сборах победы — вещь последняя. То, как команда вела себя на поле и выполняла указания главного тренера — вот ключевое. Все должны быть готовы физически и технически. Главное будет сейчас — победы должны начаться уже в чемпионате, еврокубках. Мы покажем, что такое Шахтер!", — с оптимизмом заявил футболист.

Напомним, что донецкий Шахтер откроет для себя сезон украинской Премьер-лиги матчем на НСК Олимпийский против Ингульца, который состоится 24 июля.