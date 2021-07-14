Украина

Бразилец высказался о своих целях в стане "горняков".

Центральный защитник Марлон, который в летнее трансферное окно перебрался в донецкий Шахтер из итальянского Сассуоло, поделился целями и задачами в стане "горняков".

"Я вырос в городе, где очень любят футбол. У моей семьи не было больших финансовых возможностей, уже тогда отец начал настраивать меня, что нужно играть в футбол, что это может помочь мне в будущем. Так я начал любить футбол".

"Я рад тому, чего мне удалось достичь в моих предыдущих командах, но я всегда хочу больше. Я не чувствую себя еще реализованным и удовлетворенным на все 100%. Хочу вместе с одноклубниками и персоналом пройти с Шахтером как можно дальше в Лиге чемпионов, выиграть УПЛ, Суперкубок Украины и Лигу Европы", — заявил Марлон в программе Shakhtar News.

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