Нападающий продолжает удивлять результативностью.
Илья Шкурин, фото Динамо
14 июля 2021, 20:22
Динамо в рамках контрольного поединка встречается со швейцарским Сьоном на сборах.
Счет в матче открыл Илья Шкурин — нападающий здорово сыграл на "втором этаже" и головой переправил мяч в угол ворот после подачи с правого фланга.
Для белорусского футболиста этот гол стал вторым подряд в футболке киевского Динамо — ранее он спас ничейный результат для своей команды в игре с Серветтом.
На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча Сьон — Динамо.