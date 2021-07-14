Украина

Нападающий продолжает удивлять результативностью.

Динамо в рамках контрольного поединка встречается со швейцарским Сьоном на сборах.

Счет в матче открыл Илья Шкурин — нападающий здорово сыграл на "втором этаже" и головой переправил мяч в угол ворот после подачи с правого фланга.

Для белорусского футболиста этот гол стал вторым подряд в футболке киевского Динамо — ранее он спас ничейный результат для своей команды в игре с Серветтом.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча Сьон — Динамо.