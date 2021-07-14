Предлагаем вашему вниманию стартовый состав киевлян.
Илья Шкурин, фото Динамо
14 июля 2021, 18:46
Динамо продолжает подготовку к следующему сезону и в рамках товарищеского матча сразится со швейцарским Сьоном.
Мирча Луческу доверил место в стартовом составе новичку команды — Илье Шкурину.
Динамо: Бойко — Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шепелев, Буяльский — Родригес, Шкурин, Антюх
Матч пройдет сегодня, 14 июля, на домашнем стадионе Сьона — Турбийон. Стартовый свисток матча прозвучит не в 20:00, как было запланировано ранее, а в 19:30.
На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча Сьон — Динамо.