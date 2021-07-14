Украина

Предлагаем вашему вниманию стартовый состав киевлян.

Динамо продолжает подготовку к следующему сезону и в рамках товарищеского матча сразится со швейцарским Сьоном.

Мирча Луческу доверил место в стартовом составе новичку команды — Илье Шкурину.

Динамо: Бойко — Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шепелев, Буяльский — Родригес, Шкурин, Антюх

Матч пройдет сегодня, 14 июля, на домашнем стадионе Сьона — Турбийон. Стартовый свисток матча прозвучит не в 20:00, как было запланировано ранее, а в 19:30.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча Сьон — Динамо.