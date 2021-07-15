Украина

Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.

Действующие чемпионы Украины в своем очередном контрольном поединке на предсезонных сборах в Швейцарии сумели без особых трудностей обыграть местный Сьон.

Один из голов "бело-синих" оказался на счету "летнего" новичка команды Ильи Шкурина.

Обзор матча:

Динамо Киев — Сьон 2:0

Голы: Ж. Родригес, 24, Шкурин, 27



На 24-й минуте Жерсон Родригес (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).

Динамо Киев: Бойко (Моргун, 78) — Тымчик (Бенито, 78), Кендзера (Вивчаренко, 68), Сирота, Дубинчак (Шабанов, 68) — Андриевский (Леднев, 63), Шепелев (Коробенко, 63) — Ж. Родригес (Де Пена, 46), Буяльский (Гармаш, 63), Антюх (Кулач, 46) — Шкурин (Супряга, 46).

Сьон: Фаюлу — Андерссон, Ндойе, Саинтини — Телер, Зок, Гргич, М. Родригес — Тосетти, Карлен, Оаро.

Следующий товарищеский матч киевского Динамо состоится 15 июля, начало в 18:00 по киевскому времени. В соперниках — французский Эвиан.