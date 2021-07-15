Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.
Динамо Киев, фото ФК Динамо Киев
15 июля 2021, 08:17
Действующие чемпионы Украины в своем очередном контрольном поединке на предсезонных сборах в Швейцарии сумели без особых трудностей обыграть местный Сьон.
Один из голов "бело-синих" оказался на счету "летнего" новичка команды Ильи Шкурина.
Обзор матча:
Динамо Киев — Сьон 2:0
Голы: Ж. Родригес, 24, Шкурин, 27
На 24-й минуте Жерсон Родригес (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).
Динамо Киев: Бойко (Моргун, 78) — Тымчик (Бенито, 78), Кендзера (Вивчаренко, 68), Сирота, Дубинчак (Шабанов, 68) — Андриевский (Леднев, 63), Шепелев (Коробенко, 63) — Ж. Родригес (Де Пена, 46), Буяльский (Гармаш, 63), Антюх (Кулач, 46) — Шкурин (Супряга, 46).
Сьон: Фаюлу — Андерссон, Ндойе, Саинтини — Телер, Зок, Гргич, М. Родригес — Тосетти, Карлен, Оаро.
Следующий товарищеский матч киевского Динамо состоится 15 июля, начало в 18:00 по киевскому времени. В соперниках — французский Эвиан.