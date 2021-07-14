Киевляне отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Радость игроков Динамо, фото Динамо
14 июля 2021, 21:23
Динамо в рамках товарищеского поединка на сборах играло против швейцарского Сьона и добилось уверенной победы.
Победу подопечным Мирчи Луческу принесли точные удары Жерсона Родригеса и Ильи Шкурина.
Динамо — Сьон 2:0
Голы: Родригес, 24, Шкурин, 27
Стартовый состав Динамо: Бойко — Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шепелев, Буяльский — Родригес, Шкурин, Антюх
Напомним, что Динамо сыграет товарищеский матч с Интером 14 августа.