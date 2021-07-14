Динамо в рамках товарищеского поединка на сборах играло против швейцарского Сьона и добилось уверенной победы.

Победу подопечным Мирчи Луческу принесли точные удары Жерсона Родригеса и Ильи Шкурина. 

Динамо — Сьон 2:0
Голы: Родригес, 24, Шкурин, 27

Стартовый состав Динамо: Бойко — Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шепелев, Буяльский — Родригес, Шкурин, Антюх

Напомним, что Динамо сыграет товарищеский матч с Интером 14 августа.