Украина

Украинский защитник будет защищать цвета черниговской Десны на протяжении одного года.

Черниговская Десна объявила о подписании украинского защитника Евгения Селина, информирует клубная пресс-служба.

Сообщается, что Селин подписал контракт с Десной сроком на 1 год. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Стоит отметить, что Селин известный в Украине по выступлениям за харьковский Металлист, полтавскую Ворскла и киевское Динамо. Последним клубом украинца был грецкий Анортосис.

Ранее сообщалось, что Десна продлила контракт с Картушовым.