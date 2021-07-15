Украинский защитник будет защищать цвета черниговской Десны на протяжении одного года.
Евгений Селин. Фото ФК Десна
15 июля 2021, 13:14
Черниговская Десна объявила о подписании украинского защитника Евгения Селина, информирует клубная пресс-служба.
Сообщается, что Селин подписал контракт с Десной сроком на 1 год. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
Стоит отметить, что Селин известный в Украине по выступлениям за харьковский Металлист, полтавскую Ворскла и киевское Динамо. Последним клубом украинца был грецкий Анортосис.
Ранее сообщалось, что Десна продлила контракт с Картушовым.