Один из лидеров черниговского клуба поставил свою подпись под новым контрактом.
Егор Картушов, ФК Десна
11 июля 2021, 15:11
Полузащитник Егор Картушов поставил свою подпись под новым контрактом с Десной, сообщает пресс-служба черниговского клуба.
Новое соглашение с 30-летним украинцем рассчитано до конца предстоящего сезона.
Благодаря новому контракту, Картушов станет рекордсменом черниговского клуба — их совместное сотрудничество насчитывает уже десять лет.
В минувшем сезоне Картушов провел 25 поединков, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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