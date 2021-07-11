Украина

Один из лидеров черниговского клуба поставил свою подпись под новым контрактом.

Полузащитник Егор Картушов поставил свою подпись под новым контрактом с Десной, сообщает пресс-служба черниговского клуба.

Новое соглашение с 30-летним украинцем рассчитано до конца предстоящего сезона.

Благодаря новому контракту, Картушов станет рекордсменом черниговского клуба — их совместное сотрудничество насчитывает уже десять лет.

В минувшем сезоне Картушов провел 25 поединков, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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