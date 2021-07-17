Украина

Вашему вниманию прямая видео трансляция контрольного поединка.

Днепр-1 проведет очередной товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником подопечных Игора Йовичевича станет Альянс из Липовой Долины.

Матч состоится в субботу, 17 июля, в 17:00 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция спарринга Днепр-1 — Альянс:

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