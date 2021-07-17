Украина

Полтавский клуб презентовал новые три комплекта формы.

Ворскла, выступающая в украинской Премьер-лиге, провела презентацию новой формы, в которой команда будет выступать в новом сезоне-2021/22.

Первый комплект (домашний) выполнен в традиционном зеленном цвете, тогда как второй (гостевой) — в белом.

Также в видеоролике "засветился" серый комплект формы. Вполне возможно, что он будет исполнять роль вратарской джерси, но не исключено, что так будет выглядеть третий комплект (запасной).

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