Полтавский клуб презентовал новые три комплекта формы.
Ворскла Полтава, скрин
17 июля 2021, 17:30
Ворскла, выступающая в украинской Премьер-лиге, провела презентацию новой формы, в которой команда будет выступать в новом сезоне-2021/22.
Первый комплект (домашний) выполнен в традиционном зеленном цвете, тогда как второй (гостевой) — в белом.
Также в видеоролике "засветился" серый комплект формы. Вполне возможно, что он будет исполнять роль вратарской джерси, но не исключено, что так будет выглядеть третий комплект (запасной).
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