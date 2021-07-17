Украина

Михаил Гечев продолжит карьеру в УПЛ.

Верес на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Михаила Гечева.

23-летний молдаванин подписал с ровненским клубом контракт на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Последним клубом Михаила Гечева был молдавский Сфынтул Георге.

В прошлом сезоне молодой хавбек провел 25 поединков во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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