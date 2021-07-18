Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.
Динамо Киев — Ницца, фото ФК Динамо Киев
18 июля 2021, 06:31
В рамках товарищеского поединка киевское Динамо на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии уверенно в концовке поединка упустило победу над французской Ниццей.
Не помог команде Мирчи Луческу и очередной забитый мяч новичка Ильи Шкурина — уже третий в трех подряд матчах на текущих сборах.
Видео голов и обзор матча:
Динамо Киев — Ницца 1:2
Голы: Шкурин, 38 — Ндойе, 70, Труйе, 80.
Динамо Киев: Бойко (Бущан, 46) — Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 75) — Андриевский (Коробенко, 75), Шепелев (Гармаш, 63) — Родригес (Антюх, 63), Буяльский (Леднев, 63), Де Пена (Бенито, 75) — Шкурин (Супряга, 46).
Ницца (стартовый состав): Бенитес — Нсоки, Данилюк, Тодибо — Аталь, Смит, Тюрам, Камара — Стенгс, Гури, Ндойе.