Украина

Турецкий клуб хотел бы подписать бразильского хавбека из Шахтера.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио попал в сферу интересов Фенербахче. Об этом сообщает SporX.

По информации источника, "желтые канарейки" готовы расстаться с Луисом Густаво, если им удастся подписать 21-летнего бразильца "горняков".

Отмечается, что Фенербахче рассматривает как аренду футболиста, так и его полноценный трансфер.

В минувшем сезоне Маркос Антонио провел за Шахтер 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 2 результативные передачи.

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