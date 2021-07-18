Турецкий клуб хотел бы подписать бразильского хавбека из Шахтера.
Маркос Антонио, Getty Images
18 июля 2021, 17:26
Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио попал в сферу интересов Фенербахче. Об этом сообщает SporX.
По информации источника, "желтые канарейки" готовы расстаться с Луисом Густаво, если им удастся подписать 21-летнего бразильца "горняков".
Отмечается, что Фенербахче рассматривает как аренду футболиста, так и его полноценный трансфер.
В минувшем сезоне Маркос Антонио провел за Шахтер 33 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 2 результативные передачи.
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