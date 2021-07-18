Украина

Команда Мирчи Луческу сойдется в противостоянии с берлинским клубом из Бундеслиги.

Стал известен очередной соперник киевского Динамо во время второго тренировочного сбора, который проходит в рамках подготовки к новому сезону.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба Кематен из четвертого дивизиона Австрии, на стадионе которого и состоится матч, подопечные Мирчи Луческу встретятся с берлинским Унионом, финишировавшим в прошлом сезоне Бундеслиги на седьмой строчке.

Этот поединок состоится 23 июля в 18:00 по киевскому времени. Встреча с Унионом станет для Динамо 11-й товарищеской на сборах этого межсезонья.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.