Два клуба УПЛ провели очную встречу товарищеского характера.
Днепр-1 - Заря
18 июля 2021, 20:55
Завершился товарищеский поединок между луганской Зарей и Днепром-1, который прошел в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Захеди Шахаба на 40-й минуте первого тайма, который и принес Заре минимальную победу.
Днепр-1 — Заря 0:1
Гол: Шахаб, 40
Днепр-1 (старт): Паст, Сваток, Логинов, Адамюк, Лучкевич, Ди Франко, Джурасек, Кравченко, Назаренко, Когут, Русин.
Заря (старт): Шевченко, Фаворов, Руфати, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Булеца, Громов, Сайядманеш, Шахаб.
На 76-й минуте Назарина (Заря) заработал красную карточку.