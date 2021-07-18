Украина

Два клуба УПЛ провели очную встречу товарищеского характера.

Завершился товарищеский поединок между луганской Зарей и Днепром-1, который прошел в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Захеди Шахаба на 40-й минуте первого тайма, который и принес Заре минимальную победу.

Днепр-1 — Заря 0:1

Гол: Шахаб, 40

Днепр-1 (старт): Паст, Сваток, Логинов, Адамюк, Лучкевич, Ди Франко, Джурасек, Кравченко, Назаренко, Когут, Русин.