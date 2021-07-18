"Горняки" анонсировали презентацию летних новичков.
Педриньо, Лассина Траоре и Марлон, ФК Шахтер Донецк
18 июля 2021, 22:31
Шахтер Донецк проведет официальную презентацию своих новичков, подписанных в летнее трансферное окно.
Данное мероприятие состоится 19 июля в 12:00 по киевскому времени. Место проведения: киевский PM Hall.
Во время презентации центральный защитник Марлон, полузащитник Педриньо и нападающий Лассина Траоре ответят на вопросы журналистов и получат свои игровые футболки.
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